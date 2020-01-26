وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تبني الحكومة التركية على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال القوي في شرق البلاد، لكي لا يبقى أحد من المتضررين دون مأوى.
ووصل أردوغان، إلى ولاية ألازيغ المنكوبة جراء الزلزال حيث قام بجولة تفقدية بين أنقاض المباني المنهارة في قضاء سيفريجه، الذي يعتبر مركزا له.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعد ببناء منزل لكل من بقي دون مأوى جراء الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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