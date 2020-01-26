أردوغان يعد ببناء منزل لكل من بقي دون مأوى جراء الزلزال

وعد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بأن تبني ​الحكومة التركية​ على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال القوي في شرق البلاد، لكي لا يبقى أحد من المتضررين دون مأوى.

ووصل أردوغان، إلى ولاية ألازيغ المنكوبة جراء الزلزال حيث قام بجولة تفقدية بين أنقاض المباني المنهارة في قضاء سيفريجه، الذي يعتبر مركزا له.