الحدث: تجدد الاشتباكات في عدد من مناطق جنوب وشرق طرابلس الغرب

أفادت قناة "الحدث" بتجدد الاشتباكات في عدد من مناطق جنوب وشرق العاصمة الليبية ​طرابلس الغرب​. وأشارت إلى اشتباكات عنيفة بمناطق سيدي بوسليم وطريق المطار ومشروع الهضبة جنوب طرابلس.

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