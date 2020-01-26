شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة فى البرلمان لتطوير ورصف الطرق وحل مشكلة القمامة ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور، بحل مشكلات الطرق والمواصلات في دائرته، لتخفيف معاناة المواطنين، والتيسير عليهم، كما طالب بالقضاء علي مشكلة تراكم وانتشار القمامة في شوارع وطرق بولاق الدكرور، مما يتسبب في انتشار الأمراض والتلوث البيئي، وشدد علي ضرورة الإسراع في تنفيذ محور ترعة الزمر.

وقال النائب محمد الحسيني، لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بطلبات إحاطة، بشأن بدء العمل بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة العمل بمحور ترعة الزمر، وإزالة جميع المعوقات لتنفيذ هذه المشروعات القومية، بما فى ذلك توقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وكذلك سوء حالة الطرق وغلق الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة بحي بولاق الدكرور، وطلب إحاطة بشأن تركيب بلاط الإنترلوك وكابلات إنارة للشوارع الداخلية، وطلب إحاطة بشأن نقل مسجد التقوى التابع لوزارة الأوقاف لوجوده في منتصف الطريق، ما يعوق أعمال تطوير شارع ترعة عبدالعال (1)، لأنه يمثل محوراً مرورياً هام.

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وطالب نائب بولاق الدكرور، بسرعة الانتهاء من تنفيذ محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وحل مشكلة المواصلات في الدائرة، ورصف وتطوير الطرق المتهالكة لتخفيف معاناة المواطنين، كما طالب بحل مشكلة الإنارة في بعض الطرق.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن مشكلة القمامة تؤرق المواطنين في بولاق الدكرور، في ظل انتشار أكوام القمامة في العديد من المناطق، ولابد من تدخل حاسم للقضاء علي هذه المشكلة والحفاظ علي نظافة الطرق والشوارع.