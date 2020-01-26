شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من البرلمان على أزمة "فيروس كورونا"..اجتماع قريب لبحث الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجموعة الصداقة المصرية الصينية، إن اللجنة سوف تعقد اجتماع لها لبحث أزمة فيروس كورونا، بحضور المعنيين بالأمر.

واشار في بيان له، إلى ان ظهر نوع جديد من الأوبئة لا يزال غامضا، خرج من الصين، حيث أصابت العدوى 50 شخصا في ووهان الصينية، موقعة حالتي وفاة خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد: سوف نستدعي وزيري الطيران والصحة لمتابعة إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين، خاصة مع صعوبة اكتشاف الفيروس.

ولفت: سوف نرفع تقرير لرئيس البرلمان يتضمن توصياتنا في هذه الأزمة، وسوف يكون هناك متابعة لتحركات الجهات المعنية في هذا الملف.

Advertisements

واتخذت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من التدابير لمنع تسرب فيروس الكورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج فى إطار خططتها لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد ومع تطور الوضع وانتشار تحذيرات المنظمات الصحية الدولية من خطورة الإصابة بالفيروس قامت وزارة الصحة والسكان بالرد على الأسئلة الشائعة حول فيروس الكرونا طرق العدوى وأعراض الإصابة.

فيما شهد مطار القاهرة الدولي، استمرار حالة الطوارئ لمنع تسرب الأوبئة وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوسيع دائرة الاشتباه علي الركاب القادمين من عدة دول ، بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات وقائية علي الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية، وللتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد.

وشهد مطار القاهرة مساء اليوم زيارة وزيرة الصحة هالة زايد، حيث تفقدت الحجر الصحي بالمطار ، وقامت بمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية ،كما راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة.

و قالت مصادر بالحجر الصحي، إن سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر بمطار القاهرة، تجري فحوصات طبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض الجانبية للمرض، موضحا أنه يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.