شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يضع 7 ملفات لأهالى نجع حمادى على مائدة محافظ قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب ماجد طوبيا، عن وجود عدد من الملفات العالقة بمدينة نجع حمادى، بمحافظة قنا، يستوجب سرعة اتخاذ قرار بشأنها، وتتمثل هذه القضايا فى انتهاء الأعمال بمدينة الأمل ومدينة نجع حمادى الجديدة، وتوقيت الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى والثانية بالمدينتين، و الانتهاء من مستشفى نجع حمادى بصفة عاجلة، و إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين، و الانتهاء من إنشاء الشوادر ونقلها الى أماكنها الجديدة، إنشاء موقف جديد لسيارات الأجرة فى نجع حمادى، و إنشاء نفق لمنطقة بين المحطات لإنهاء معاناة أهلها، ثم البدء فى رصف منطقة المستت بالكامل بنجع حمادى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمذكرة للمحافظة تتضمن هذه الملفات العالقة، وضرورة أن يسير العمل وفقا لجدول زمنى، وفقا للاعتمادات المالية المحددة، والخطة الاستثمارية للمحافظة، على أن يراعى التنفيذ فى المواعيد المتفق عليها سلفا، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة فى القطاعات الخدمية، فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات فى القطاعات المختلفة وعلى صعيد كافة المحافظات.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الانتهاء من مستشفى نجع حماد من أبرز الملفات التى يجب وضعها فى الاعتبار، خاصة وأن الأعمال جارية بها منذ 4 سنوات، مما شكل صعوبة على المواطنين فى الحصول على الخدمة الصحية المطلوبة، إلى جانب أهمية إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين، للتصدى للظاهرة، وفى نفس الوقت لتقنين أوضاعهم، وحتى لا يشكلوا صعوبة فى الحركة والتنقل من وإلى المناطق المختلفة.

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ولفت طوبيا، إلى أن ملف المواقف العشوائية من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير، وضرورة تقنين اوضاعها، وانشاء مواقف جديدة بالمواصفات والاعتبارات الحديثة يكون الهدف منها تنظيم حركة السيارات، وعدم التسبب فى تكدس مرورى، وأخيرا ضرورة الاهتمام بمنظومة الطرق الداخلية ووضع جدول زمنى لرصفها.