رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ يوضح ضوابط "حق المحامي وسلطة القاضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

صدر حديثا للمستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ، والملقب بأديب القضاة مؤلفًا جديدًا رقم 22 ضمن سلسلة مؤلفاته القضائية "حق المحامي وسلطة القاضي خلال المحاكمة الجنائية".

يتناول الإصدار الجديد لرئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، المشكلات العملية التي تواجه القاضي والمحامي، حال تطبيق القانون خلال المحاكمة الجنائية.

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ويشتمل الإصدار الجديد على توضيح حقوق المحامي خلال المرحلة الحالية، من مراحل الدعوى، منها حقه في التمسك بأصل البراءة وبقواعد الإثبات المدنية في المسائل غير الجنائية، وتقييد الأخذ بالقرائن كدليل جنائي، ومراقبة إجراءات الإحالة، وما يتعلق بالشهود والمتهم وأعمال الخبرة وغيرها.

كما يوضح، سلطة القاضي أثناء المحاكمة الشفوية، وضبط الجلسة، ومحاكمة شهود الزور، ومواجهة جرائم الجلسات، وحجية الدليل الرقمي، في الإثبات بعد النص عليه في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يذكر أن المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، عضو اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، وصدر له العديد من الإصدارات منها مجموعات قصصية مثل "يوميات وكيل نيابة"، و"يوميات قاض"، و"حكايات قضائية"، و"برجولا"، و"لحظة انهيار"، وديوانين من النثر الشعري هما "فيض الخاطر"، و"الحب بعد المداولة".