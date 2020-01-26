موسكو تعلن تسجيل أول 7 حالات مصابة بفيروس كورونا بمناطق صينية متاخمة لروسيا

أكد نائب وزير الصحة الروسى، أوليج سالاجاى، مساء السبت، تسجيل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمناطق الصينية المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى أن إحداها قاتلة.
وقال نائب الوزير على حسابه على "التليجرام: "اعتبارا من الساعة 21.00 من يوم 25 يناير 2020 تم تسجيل سبع حالات لفيروس كورونا المستجد (واحدة منها قاتلة) فى المناطق الإدارية الصينية المتاخمة لروسيا".
وكان الرئيس الصينى، تشى جين بينج، أكد أن
وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة فى مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس، والتى تم عزلها صحيابشكل فعلى مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس،والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت فى الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس فى تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.
ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفيروس بدأ أصلا فى سوق فى ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ فى الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.
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