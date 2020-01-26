فيروس كورونا يثير الرعب في العالم

أثار انتشار فيروس كورونا الرعب في شتى أنحاء العالم، بعدما واصل غزوه الصين بنطاق واسع ، وأطل برأسه للمرة الأولى في أستراليا ودول أوروبا، وبدأ عديد من عواصم العالم أخذ منه . حذرها وإعلان الحرب على الفيروس المميت.



ووصل عدد قتلي فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا، وصلت فرق مسعفين من مدن شنغهاي وجوانجدونج ومن جيش التحرير الشعبي الصيني إلى مدينة ووهان، وسط الصين، حيث بؤرة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لتقديم العون لمرضي الفيروس .

ووضعت السلطات الصينية 1200 من المسعفين رهن الاستدعاء في مدينة ووهان فقط، في حين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 41 شخصا، وحالات الإصابة المؤكدة إلى 1287 شخصا في 30 إقليما ،و 500 حالة منها في ووهان.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس 39 حالة في ووهان، في حين توفي شخصان آخران في إقليمي هيبي وهيلونجيانج، حيث إن معظم حالات الوفاة كانت لأشخاص في الخمسينات أو أكبر سنا، وفقا لوسائل إعلام صينية.

عزل 12 مدينة

وفي محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عزلت الصين 12 مدينة و43 مليون شخص، بعدما أوقفت وسائل النقل العام عن العمل.

مستشفى مدينة ووهان

وبدأت الصين العمل لإقامة مستشفى جديد بمدينة ووهان لتقديم العلاج للمصابين بكورونا، ومن المقرر استكمال العمل في المنشأة الجديدة بسعة ألف سرير، في غضون ستة أيام، لتكون جاهزة بحلول الأول من فبراير .

يشار إلى أن الفيروس الجديد ينتمي لسلالة الفيروسات نفسها التي سببت متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وهو مرض أصاب نحو 8000 شخص في أنحاء العالم خلال عامي 2003-2002، توفى منهم نحو 800.

غزو اليابان وكوريا

وتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس

في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة، وكذلك في إقليمي هونج كونج وماكاو الصينيين.

وسجلت فرنسا أولى حالات الإصابة بالفيروس الجديد في أوروبا، حسبما أعلنته في وقت متأخ امس الجمعة. كما أكدت أستراليا اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد.

وفي الفلبين تم تشخيص حالة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بأنه مصاب بفيروس كورونا، ولكن اكتشف في وقت لاحق إصابته بسلالة مختلفة تماما من الفيروس، وهو يتعافى حاليا، حسبما ذكرته وزارة الصحة الفلبينية أمس الأول.

3 حالات في أستراليا

كشفت السلطات الأسترالية عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدينة سيدني، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهي لرجل في الخمسينات من عمره بمدينة ملبورن.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيوساوث ويلز أن الإصابات الجديدة لثلاثة رجال أعمارهم 53 و43 و35 عاما، كانوا عادوا أخيرا إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية التي تعد بؤرة التفشي الرئيسية للفيروس، مضيفة أنه تم تطبيق الحجر الصحي عليهم.

أول حالة في ماليزيا

وأعلنت ماليزيا أمس اكتشاف أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوالالمبور أمس إن امرأة وحفيديها وهم صينيون من إقليم ووهان وصلوا إلى ماليزيا قادمين من سنغافورة.

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وأشار الوزير إلى أن المرأة وحفيديها أقارب لرجل (66 عاما) ونجله كشفت الاختبارات الطبية إصابتهما بالفيروس في سنغافورة، وأبلغت السلطات

الصحية في سنغافورة ماليزيا أن الأسرة دخلت إلى البلاد.

فرنسا وأمريكا

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس أنه تم التأكد من حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد، وقالت الوزارة إن الإصابة الثالثة سجلت في مدينة بوردو، والتي شهدت إحدى الإصابتين السابقتين.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية عن اشتباهها بحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا الجديد، مما يرفع عدد الإصابات إلى أربعة بين مؤكدة ومحتملة.

غلق القنصلية

ذكرت وكالة « بلومبيرج» للأنباء أمس إن طائرة «بوينج 767» ستنقل اليوم 90 شخصا من مدينة «ووهان» الصينية التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا، إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة سوف تضم أيضا الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في القنصلية الأمريكية بووهان.

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق إغلاق مقر القنصلية الأمريكية في ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار فيروس كورونا.

اجتماع أوروبي

دعت ستيلا كيرياكيديس المفوضة الأوروبية للصحة، إلى عقد اجتماع لممثلي التكتل غدا لمناقشة سبل التعامل مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وغردت كيرياكيديس على موقع تويتر نحن على استعداد للتحرك ورفع مستوى التعامل إذا لزم الأمر، وقالت إن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بصدد رفع درجة التحذير من المخاطر.

5 حالات في تايلاند

أكد نائب وزير الصحة التايلاندي، ساتيت بيتوتيكا، تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد، وأشار إلى أن الإصابة الخامسة لامرأة صينية تبلغ من العمر 33 عاما، من مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس.

ووصلت المرأة إلى تايلاند يوم 21 يناير برفقة ابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وخضعت بعد ثلاثة أيام لفحص بأحد المستشفيات لإصابتها بحمى بسيطة.

الهند تمنع السفر

أصدرت الحكومة الهندية أمس تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى الصين، إلا في حالات الضرورة، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد هناك، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء.

ونفى المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا صحة الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا، وقال في بيان إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس كورونا في باكستان، داعيا إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن الفيروس والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.