محافظ النجف: لا توجد نية لفض المظاهرات والاعتصامات بالقوة

قال محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، إنه لا نية لقوات الأمن العراقية بفض المظاهرات والاعتصامات الشعبية بالقوة في ساحة الصدرين بالمحافظة التي تبعد نحو 180 كيلومترًا جنوبي بغداد .

وقال الياسري في بيان: "لا نفكر بفض التظاهرات في ساحات الاعتصام في المحافظة، وإن القوات الأمنية لن تستخدم القوة بذلك مطلقاً، وقد وجهنا بهذا الأمر قيادة

شرطة النجف، مضيفا أننا حريصون على سلامة المتظاهرين وحمايتهم داخل ساحة الصدرين للاعتصام والتظاهر السلمي".

ودعا الياسري المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي وعدم التجاوز على النظام والقانون والمصالح العامة والخاصة والتعاون مع المؤسسات الأمنية والخدمية، وأن يكونوا متواجدين ضمن المنطقة المخصصة في ساحة الصدرين فقط

وعدم الخروج خارج ساحة التظاهر لضمان سلامتهم وحمايتهم.

وتشهد مدينة النجف إجراءات أمنية مشددة في محيط ساحة التظاهر والشوارع الرئيسية.

وتترقب الأجهزة الأمنية انطلاق مظاهرة كبرى يوم غد الأحد يشارك فيها طلبة الكليات والجامعات والمدارس لدعم مطالب المتظاهرين وللتعبير عن الاستنكار باستهداف ساحات التظاهر من قبل القوات الأمنية وحرق السرادق والخيم في بغداد والبصرة واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي في محافظة ذي قار، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 15آخرين.