ماكرون يؤكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان للحفاظ على وحدته واستقراره

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب لبنان فى سبيل المحافظة على وحدته واستقراره وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى أجراه الرئيس الفرنسى مع نظيره اللبنانى ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع فى لبنان والمنطقة، والجهود الفرنسية المبذولة

لمساعدة لبنان فى كافة المجالات.

وذكرت الرئاسة اللبنانية - فى بيان اليوم السبت أن ماكرون هنأ عون بتشكيل الحكومة الجديدة، وأعرب عن أمله فى أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين فى إنجاز إصلاحات

سبق للبنان أن التزم بتنفيذها خلال انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذى عقده فى شهر أبريل 2018 .

من جانبه، شكر الرئيس اللبنانى نظيره الفرنسى على الاهتمام الذى يبديه حيال لبنان، واستعرض معه الأوضاع التى تمر بها البلاد حاليا وجهود العمل على معالجة الأزمات الراهنة بما يحقق مصلحة اللبنانيين ووحدتهم واستعادة النهوض الاقتصادي