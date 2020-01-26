اجتماع اللجنة الأمنية العسكرية الليبية الأسبوع المقبل

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية «5+5» للاجتماع، منتصف

الأسبوع المقبل، في جنيف، بعد تسلمه أسماء أعضائها من الطرفين.

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الليبي علي ثابت في تصريحات صحفية أسماء أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد 19 يناير الجاري.

أسماء المختارين

قال ثابت: إن الجيش الليبي اختار من طرفه كلا من: رئيس أركان القوات البحرية فرج المهدوي، وآمر المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، وآمر المنطقة العسكرية الغربية الهادي الفلاح، وإدريس مادي، وعطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية.

اختارت قوات حكومة الوفاق كلا من: الفيتوري جريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، وأحمد أبوشحمة، آمر غرفة عمليات المنطقة الوسطى، ومختار نقاسا ومحمود بن سعيد القياديين الميدانيين في «بركان الغضب»، وعبدالرحمن محمد الجطلاوي مدير الإدارة القانونية بحكومة الوفاق.

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إحاطة مفصلة

أطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة، على إحاطة مفصلة حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد مؤخراً.

تساؤلات النواب

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة: إنه نقل خلال اللقاء الذي جمعه بسلامة وويليامز في العاصمة التونسية، كل تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق من الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.كان مجلس النواب طالب في 21 يناير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح آلية اختيارها الشخصيات الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار الليبي.