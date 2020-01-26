طهران مستعدة للتفاوض

رغم التهديدات المتلاحقة ولهجة التصعيد التي انتهجها النظام الإيراني ضد أمريكا، بعد مقتل قاسم سليماني بضربة جوية، عاد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ليؤكد في مقابلة نُشرت مؤخراً أن إيران لا تستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال محمد جواد ظريف في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية من طهران، إنه «لا يستبعد على الإطلاق احتمال أن يغير الناس نهجهم ويدركوا الحقائق».
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