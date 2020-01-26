1130 مشروعا بـ4 مليارات دولار نفذها مركز الملك

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ إنشائه في مايو 2015، بتنفيذ 1130 مشروعا، شملت مختلف دول العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و268 مليونا و473 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، جاءت في مقدمة الدول المدعومة الجمهورية اليمنية بـ68.57% من المشاريع، تليها فلسطين بـ8.34% ثم سورية بـ6.69%، بعدها الصومال بـ4.32%.

عمليات إنسانية

نفّذ المركز في اليمن حتى ديسمبر الماضي 405 مشاريع بقيمة مليارين و926 مليونا و747 ألف دولار، بالتعاون مع 80 شريكا، كان للقطاع الصحي 183 مشروعا، وقطاع الأمن الغذائي 70 مشروعا، و25 مشروعا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و23 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و20 مشروعا في مجال الإيواء، و19 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية و5 مشاريع في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلاً عن 16 مشروعا في قطاعات أخرى.

قطاعات متعددة

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عن فلسطين، فقد قام المركز بتنفيذ 83 مشروعًا للمحتاجين فيها، بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليونا و872 ألف دولار، بالتعاون مع 17 شريكًا، إذ نُفذ 18 مشروعًا في القطاع الصحي، و31 مشروعًا في الأمن الغذائي، و11 مشروعًا في الإيواء، و11 مشروعًا آخر في قطاع التعليم، ومشروعان في الخدمات اللوجستية، ومشروعان آخران في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

دعم وتنسيق

نفذ المركز، في سورية 206 مشاريع بقيمة 285 مليونا و511 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكا، كان لقطاع الأمن الغذائي 77 مشروعا، وقطاع الإيواء 52 مشروعا، وقطاع الصحة 33 مشروعا، و11 مشروعا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية، ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية.