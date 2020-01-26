استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أن الخسائر التراكمية منذ إعلان حالة القوة القاهرة جراء إغلاق الموانئ النفطية من 18 يناير حتى 23 يناير الجاري بلغ 256.5 مليون دولار.

وبينت المؤسسة في رسم توضيحي أنه في يوم 23 يناير بلغ الإنتاج اليومي 320.154 برميل، فيما بلغ الفاقد اليومي في الإنتاج 899.846 برميل، بينما بلغ الفاقد التراكمي 3.907.318 برميل، وبلغت الخسائر اليومية نحو 59 مليون دولار.

وأوضحت المؤسسة انخفاض معدل إنتاج النفط من أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 320 ألف برميل في اليوم، فيما بلغ إنتاج الغاز 50 مليون قدم مكعب في اليوم.

وشددت مؤسسة النفط الليبية على أن الوقود ما زال متوفراً في أغلب المناطق وبينت شركة البريقة أن لديها سعة تخزينية كافية في المناطق الوسطى والشرقية، إلا أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية، خصوصاً مستودعات طرابلس وسبها تعاني صعوبات لوجستية بسبب حالة الحرب القائمة، بالإضافة إلى أن إيصال الوقود إلى المنطقة الجنوبية يشكل خطراً كبيراً على حياة السائقين ولاتزال الجهود مستمرة لإيجاد حلول لذلك.

وأوقفت القوات المكلفة بحماية وتأمين أهم موانئ النفط والموالية لقائد «الجيش الوطني الليبي»، المشير خليفة حفتر، الإنتاج بالكامل مطلع الأسبوع الماضي، عشية مؤتمر برلين الدولي حول إحلال السلام في ليبيا.

وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره والذي تعتبر عائداته أساسية للاقتصاد الليبي عبر أربعة موانئ حيوية (البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة).

وقالت قوات حفتر، إن الإغلاق جاء استجابة لمطالب شعبية تطالب بالعدالة في توزيع الثروات النفطية، إلى جانب اتهام حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والمتمركزة في طرابلس باستخدام عائدات النفط في «تمويل الإرهاب»، في إشارة إلى إرسال تركيا مقاتلين إلى البلاد.