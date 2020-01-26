تونس: تظاهرة أمام البرلمان للتنديد بالعنف السياسي

ساسي جبيل (تونس)

خرجت أمس، في تونس العاصمة، تظاهرة حاشدة احتجاجاً على ظاهرة العنف السياسي. شارك في التظاهرة، التي نظمت أمام مقر البرلمان بساحة باردو، طيف سياسي واسع من مختلف التيارات والتوجهات، كما شاركت في التظاهرة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد. وفي كلمة وجهتها للمتظاهرين، قالت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، عبير موسى: يجب أن تتكاتف جهود كافة الطّبقة السّياسية التونسية على اختلاف توجّهاتها أمام ظاهرة العنف السّياسي، منادية بضرورة التشبث بمدنيّة الدّولة ومناهضة الدّمويّة وإدارة الأمور السياسية بالقتل والذبح وبالإرهاب.

وأضافت موسى، أنّ الأمن بمختلف أقسامه والجيش الوطني هو درع الوطن، معتبرة أنّ دماء شهداء الإرهاب أمانة في أعناق كل التونسيين وكلّ السياسيين، كما شدّدت على ضرورة ألا تُترك تونس بين أيدي الدّمويين ومحاسبة كلّ من ارتكب الجرائم والاغتيالات وكان مسؤولاً عنها.

من جانب آخر، كشفت السلطات التونسية أمس، عن العثور على ألغام ومواد لصنع المتفجرات، وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن التحقيقات مع أحد قادة ما يسمى بـ«أجناد الخلافة» الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، كشفت عن أماكن أخفت فيها العناصر الإرهابية كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات، وذخيرة تمّ إخفاؤها بجبل عرباطة في محافظة قفصة.

وأضاف البيان، أن السلطات الأمنية بالتنسيق مع قوات الجيش وصلت إلى عمق مرتفعات جبل عرباطة، حيث أمكن العثور على 96 لغماً أرضياً جاهزاً للاستعمال، و390 بندقية، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر وبعض المعدات الأخرى.