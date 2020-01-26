بومبيو: النظام الإيراني في أسوأ أحواله

واشنطن (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله، مؤكداً أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

وأوضح، في مقابلة إذاعية، مساء أمس الأول، أن تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة.

وتعليقاً على ما قاله نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم، التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال بومبيو: «إن ظريف يثرثر فقط في هذا الشأن»، معتبراً أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ.

وكان الوزير الأميركي أكد في وقت سابق مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران، حتى تغير سلوكها، منوهاً بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونج كونج لتعاملها مع النظام الإيراني. كما توعد الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات الأميركية.

وقال عبر حسابه في تويتر: «سيستمر الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يتغير سلوكه، وفرضنا عقوبات على الصين وهونج كونج وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران».

وتابع مخاطباً الدول والشركات: «إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: «إن بلاده لن تستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إذا رفعت واشنطن العقوبات».

وأشار ظريف، في مقابلة أجرتها معه مجلة دير شبيجل الألمانية ونشرت أمس، إلى أن «الضربة التي شنت على القاعدة العسكرية في العراق، والتي نفذت منها الولايات المتحدة عملياتها، كانت رد إيران العسكري الرسمي».

وأضاف: «لم تكن هناك نية للتسبب في أي إصابات في الهجوم الصاروخي». واعتبر أن «الضرر الذي تم إلحاقه بالولايات المتحدة كبير، لأنه بكل قوتها العسكرية، لم تستطع منع الصواريخ من الوصول إلى قاعدتها».

واعتبر ظريف أن الاتفاق النووي لم ينته، مشيراً إلى أن «عمليات التفتيش بشأن أنشطة إيران جزء مهم من الاتفاقية، وما زالت تحدث».

طهران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة

أفاد على أصغر زاريان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس، بأن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار.

وأضاف في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: «في اللحظة الحالية، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة».

وقالت إيران في وقت سابق من الشهر الجاري: «إنها ستلغي حدود تخصيب اليورانيوم في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع الدول الكبرى الست عام 2015، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأوضح زاريان أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوجرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها، مضيفاً: «هذا المخزون سيضاف سريعاً إلى احتياطات اليورانيوم المخصب». وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية ضمن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها على طهران.

واستمرت طهران في تقليص التزاماتها، ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتهامها رسمياً في منتصف شهر يناير الجاري بانتهاك شروطه، كما فعّلت هذه الدول آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.