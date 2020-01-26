هونج كونج تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

بكين (وكالات) أعلنت هونج كونج حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تفشي فيروس «كورونا الجديد» في الصين، وألغت جميع الاحتفالات برأس السنة الصينية، وعلقت الزيارات الرسمية للصين.

وأعلنت زعيمة هونج كونج، كاري لام، إلغاء جميع الاحتفالات الرسمية بالسنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني، في ظل إجراءات فرض الطوارئ في البلاد. وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي «الصين».

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