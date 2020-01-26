«الشعبة البرلمانية» تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي

أبوظبي (وام) تشارك «الشعبة البرلمانية» للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير. ويضم الوفد الذي يترأسه عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي في عضويته أعضاء المجلس كل من جميلة أحمد المهيري وحميد علي الشامسي وسمية عبدالله السويدي وعفراء بخيت العليلي.

وينتخب المؤتمر أعضاء هيئة المكتب وهما نائب الرئيس من المجموعة العربية ونائب الرئيس من المجموعة الآسيوية، ويعتمد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الـ15، واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان المتخصصة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئية والثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

وتعقد اللجان المتخصصة الدائمة اجتماعاتها تمهيدا لرفع تقاريرها إلى المؤتمر، فضلاً عن اجتماعين تشاوريين للمجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية.

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