ترامب يشيد بجهود الصين لاحتواء الفيروس

واشنطن (وكالات) أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بجهود بكين الهادفة إلى احتواء فيروس «كورونا الجديد»، مثنياً على شفافيتها في المعركة ضد الفيروس. وكتب ترامب على موقعه في «تويتر»، إن «الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا، الولايات المتحدة تقدر حقاً جهودهم وشفافيتهم»، معبراً عن قناعته بأن الأمور ستسير على ما يرام. وأضاف ترامب «باسم الشعب الأميركي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس الصيني شي جين بينغ».

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