مصرع 11 «حوثياً» بمحاولة تسلل فاشلة شرق الحديدة

صنعاء (الاتحاد) واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، خروقاتها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة اليمنية غرب البلاد. وقصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع للقوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في منطقة الفازة بمديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. كما استهدفت الميليشيات الحوثية تجمعات سكنية ومواقع للقوات المشتركة في مديريتي حيس والدريهمي، بحسب مصادر ميدانية، فيما أعلنت القوات اليمنية المشتركة إفشال محاولة تسلل للميليشيات، مساء الجمعة، شرق معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين، شمال شرق مدينة الحديدة. وقال مصدر في القوات المشتركة، إنه تم التصدي بكل بسالة لمحاولة الحوثيين التسلل واستحداث تحصينات شرقي معسكر الدفاع الساحلي، مؤكداً مصرع 11 متمرداً حوثياً، بينهم المشرف الثقافي للميليشيات في الساحل الغربي المدعو أبو محمد اللاحجي، بنيران القوات المشتركة.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، أمس، من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات الجيش الوطني في اللواء دكت تحصينات وتجمعات ميليشيا الحوثي في تبة «عمير» والتباب المطلة على «النقعة» المحاذية «للجربة والغرابة». أسفرت عن مصرع القيادي الميداني المدعو «أبو فايز الطيري» ودحر بقية عناصر الميليشيا.

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