كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات إسرائيلية على مناطق غرب خان يونس في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، موقعًا لحماس غربي خان يونس في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وطالت الضربة الجوية موقع فجر التابع لـ"سرايا القدس"، ويعتبر الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، على مفترق المطاحن، إضافة إلى موقع آخر شمال غرب المدينة. Advertisements كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية موقع الخيالة التابع لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في منطقة معا شرق المدينة ذاتها. وهناك حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء غزة، وبدأت الفصائل الفلسطينية بإخلاء جميع المواقع وبشكل واسع وسريع. وجاءت الغارات بعد إطلاق بالونات متفجرة من داخل غزة، لافتا إلى أنه لم يطلق أي صاروخ من داخل القطاع هذه الليلة.

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