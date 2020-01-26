كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. معدل الإصابة بهذا الوباء يجعل من الصعب السيطرة عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل كل شخص مصاب بفيروس كورونا المرض إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص في المتوسط بمعدلات انتقال حالية، وفقًا لتحليلين علميين منفصلين للوباء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال العلماء الذين أجروا الدراسات: إن استمرار تفشي المرض بهذا المعدل يعتمد على فعالية تدابير المكافحة، ولكن لكي تكون قادرة على احتواء الوباء وتحويل مجرى العدوى، يجب أن تتوقف تدابير المكافحة عن انتقال العدوى في 60٪ على الأقل من الحالات.

كما قفزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 41، اليوم السبت، مع إصابة أكثر من 1400 شخص في جميع أنحاء العالم، وتقع الغالبية العظمى في الصين.

وذكر نيل فيرجسون، أخصائي الأمراض المعدية في إمبيريال كوليدج لندن الذي شارك في قيادة إحدى الدراسات، أنه من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان من الممكن احتواء هذا التفشي داخل الصين.

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واقترح فريق فيرجسون، أن ما يصل إلى 4000 شخص في ووهان قد أصيبوا بالفعل بحلول 18 يناير، وأن كل حالة كانت في المتوسط تصيب اثنين أو ثلاثة آخرين.

وفي دراسة ثانية أجراها باحثون في جامعة لانكستر في بريطانيا، حسبت أيضًا أن معدل الإصابة يبلغ 2.5 شخصًا جديدًا في المتوسط، مصابًا بكل شخص مصاب بالفعل.

وكتب العلماء، إنه إذا استمر الوباء بلا هوادة في ووهان، فإننا نتوقع أن يكون أكبر بكثير بحلول 4 فبراير.

وقدروا أن مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ فيها تفشي المرض في ديسمبر ستعاني وحدها من حوالي 190.000 حالة إصابة بحلول 4 فبراير، وأن "العدوى ستنشأ في مدن صينية أخرى، وأن عمليات الاستيراد إلى بلدان أخرى ستكون أكثر تواترًا".

