كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: نقل سبع صينيين إلى المستشفى للاشتباه بإصابتهم بـ"الكورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، مساء اليوم السبت، بأنه تم نقل سبعة صينيين إلى مستشفى مختص بالأمراض المعدية من فندق شمالي العاصمة موسكو، وذلك للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ ، أنه يتم الآن التأكد من حالتهم الصحية، وفيما إذا كانت العدوى الفيروسية هي ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، على ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1372، فيما بلغت الوفيات 41 حالة.

وكثفت الصين جهودها، يوم أمس الجمعة؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فقامت بعزل أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، اليوم، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

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ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا، يوم الأربعاء الماضي، عقب إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.