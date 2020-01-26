كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا نعرف عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد أكثر من عامين من اقتراحه لأول مرة خطة سلام لإسرائيل والفلسطينيين، سيكشف عن تفاصيل حول كيفية تعامله مع القضايا السياسية المستعصية منذ فترة طويلة في غضون أيام، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ما هي القضايا الرئيسية؟

* وضع القدس، بما في ذلك المواقع التاريخية المقدسة لليهودية والإسلام والمسيحية.

* إنشاء حدود متفق عليها بشكل متبادل.

* إيجاد ترتيبات أمنية لإرضاء مخاوف إسرائيل من هجمات الفلسطينيين والجيران المعادين.

* التفكير في المطلب الفلسطيني لإقامة دولة في الأراضي - الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية - التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

* إيجاد حل لمحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

* ترتيبات لتبادل الموارد الطبيعية النادرة، مثل المياه.

* مطالب فلسطينية بأن تزيل إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يعيش الآن أكثر من 400000 إسرائيلي بين حوالي 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، مع 200000 مستوطن آخر في القدس الشرقية.

ما غرض إحياء خطة السلام الآن؟

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أوجها، مع ترامب ونتنياهو الأقرب من الحلفاء السياسيين، حيث يواجه الرجلان مشاكل داخلية: من المحتمل أن يتهم ترامب بمحاولة صرف الانتباه عن محاكمة إقالته، وقد تم توجيه الاتهام إلى الجناح اليميني نتنياهو في تهم بالفساد في نوفمبر، مما ألقى به في مأزق قانوني.

وكلاهما ينكر ارتكاب أي مخالفات.

كما واجه كلاهما حملات لاعادة انتخابه - نتنياهو في مارس وترامب في نوفمبر، حيث حاول نتنياهو مرتين وفشل في الحصول على أغلبية في البرلمان الإسرائيلي العام الماضي.

وأرجأ ترامب مرارًا وتكرارًا إطلاق خطته لتجنب التسبب في مشاكل انتخابية لنتنياهو، بسبب احتمال أنها ستتطلب بعض التنازلات من إسرائيل.

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ولكن ترامب يواجه ساعته السياسية وقد لا يتحمل الانتظار لشهور حتى تقرر إسرائيل من سيكون رئيس وزرائها المقبل، وفقًا لمصدر مطلع على تفكير فريق السلام.

وبلغ طول "صفقة القرن"، كما يطلق عليها على نطاق واسع، عشرات الصفحات، ولكن خطوطها السياسية ظلت سرية للغاية.

كما خشى المصادر الفلسطينية والعربية التي أطلعت على مشروع القرار، أن تسعى إلى رشوة الفلسطينيين لقبول الاحتلال الإسرائيلي، في ما يمكن أن يكون مقدمة لإسرائيل التي ضمت حوالي نصف الضفة الغربية بما في ذلك معظم وادي الأردن، أقصى شرق القطاع الإستراتيجي والخصب.

وزعم الفلسطينيون أن غور الأردن، أي ما يقرب من 30 في المائة من الضفة الغربية، سيكون جزءًا حيويًا من دولتهم المستقبلية، مثل سلة الخبز في الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع الأردن.

ولعله يعكس خلفية أعمال ترامب وصهره، جاريد كوشنر، المؤلف الرئيسي للخطة، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى في البحرين في يونيو الماضي.

وقد اتخذ ذلك مقاربة "الاقتصاد أولًا" في نزاع سياسي وديني، داعيًا إلى إنشاء صندوق استثمار بقيمة 50 مليار دولار لدعم اقتصادات الدولة الفلسطينية ودول الجوار العربية.

كما جادل كوشنر بأن هذا النهج يمكن أن يولد الرخاء للفلسطينيين والأمن لإسرائيل.

ما هي فرصه؟

انهارت آخر محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014.

وشملت العقبات المستمرة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وأجيال من عدم الثقة المتبادلة، وصعود حركة حماس الإسلامية المسلحة إلى غزة، والتي تلتزم رسميًا بتدمير إسرائيل.

هل يمكن للولايات المتحدة أن تكون مخلصا صادقا؟

قبل نتنياهو "بكل سرور" دعوة ترامب لعقد اجتماع في واشنطن يوم الثلاثاء القادم مع الجوانب السياسية لخطة السلام المتوقع الإعلان عنها، حيث أعتقد أن الرئيس يسعى لإعطاء إسرائيل السلام والأمن الذي تستحقه.

ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، إن واشنطن لم يعد من الممكن اعتبارها وسيطًا نزيهًا، متهما إياها بالتحيز المؤيد لإسرائيل، حيث جاء ذلك بعد سلسلة من قرارات ترامب التي أسعدت إسرائيل لكنها أغضبت الفلسطينيين وأغضبتهم.

كما شملت هذه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وخفض مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات إنسانية للفلسطينيين.