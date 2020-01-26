كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبو يتهم مراسل راديو بالكذب حول سلوكه بعد مقابلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم السبت، إن مراسلة الإذاعة الوطنية العامة بالكذب عليه وانتهاك "القواعد الأساسية للصحافة واللياقة"، بعد أن قالت أن بومبيو لعنت مرارًا وتكرارًا بعد مقابلة شاقة.

وقالت مراسلة الاذاعة الوطنية العامة ماري لوي كيلي يوم الجمعة الماضي، إن بومبيو عنفها واستخدم كلمات لا تصح، في مقال بعد استجوابه عن أوكرانيا والسفيرة الأمريكية المخلوعة إلى كييف خلال مقابلة استمرت تسع دقائق.

وفي بيان اليوم السبت، قال بومبو، إن كيلي كذبت عليه مرتين - مرة واحدة في إعداد المقابلة، ثم مرة أخرى في الموافقة على إجراء محادثة ما بعد المقابلة من السجل.

وأضاف بومبيو، أنه من العار أن هذة المراسلة اختارت انتهاك القواعد الأساسية للصحافة واللياقة، حيث أن هذا مثال آخر على كيف أصبحت وسائل الإعلام غير المتشددة في سعيها لإيذاء الرئيس (دونالد) ترامب وهذه الإدارة.

وقال أيضًا، لا عجب في أن الشعب الأمريكي لا يثق في الكثيرين في وسائل الإعلام عندما يثبتون أجندتهم باستمرار وغيابهم للنزاهة".

كما تركز الخلاف على مقابلة أجرتها كيلي مع بومبيو لبرنامج "كل الأمور التي تم النظر فيها" في الاذاعة الوطنية العامة، والتي سألته عن إيران والسفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي أطاح بها ترامب في مايو الماضي.

وكانت إقالة يوفانوفيتش حدثًا رئيسيًا في الإجراءات التي أدت إلى عزل الرئيس الجمهوري الشهر الماضي في مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

وقالت كيلي، إنها أبلغت مساعدي بومبيو بأنها ستسأل عن إيران وأوكرانيا.

وخلال المقابلة، طرحت عدة أسئلة، بما في ذلك ما إذا كانت بومبيو مدينًا للاعتذار ليوفانوفيتش، التي أدلت بشهادتها في العام الماضي في تحقيق مجلس النواب حول عزلها، وقد برز الحادث في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين.

Advertisements

وخلال المقابلة، قال بومبو، إنه وافق فقط على مناقشة إيران.

وقالت كيلي، إن موظفي بومبو لم يشترطوا أن يكون اجتماع ما بعد المقابلة خارج السجل.

وقالت كيلي لـ الاذاعة الوطنية العامة، عادت نفس الموظفة التي أوقفت المقابلة إلى الظهور، وطلبت مني أن آتي معها - أنا فقط، وليس مسجلًا - رغم أنها لم تقل أننا كنا خارج السجل، ولن أوافق".

وعند سؤالها اليوم السبت عن مزاعم بومبيو ضد كيلي، قالت نانسي بارنز، كبيرة نواب رئيس الاذاعة الوطنية العامة في بيان لها، إن ماري لويز كيلي مارست نفسها بأقصى درجات النزاهة، ونحن نقف وراء هذا التقرير.

ولم يتسن الحصول على تعليق إضافي من وزارة الخارجية.

وفي نوفمبر، رفضت بومبيو الدفاع عن يوفانوفيتش بعد أن هاجمها ترامب على تويتر.

كما تمت إزالة يوفانوفيتش من قبل ترامب بعد حملة ضدها من قبل محاميه الشخصي، رودي جولياني، وآخرين، حيث كان جولياني في ذلك الوقت يدفع لجعل أوكرانيا تحقق مع منافس ترامب السياسي جو بايدن.

كما أشار بومبيو في بيانه، إلى أن بنغلاديش ليست أوكرانيا، ولم يتضح على الفور ما يعنيه بالإشارة.

