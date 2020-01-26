بسبب الأشغال في ملعب 18 نونبر.. مباراة اتحاد الخميسات و”الطاس” بدون جمهور _ صور

لن يكون بمقدور جمهور فريق الاتحاد الزموري للخميسات، وأنصار الاتحاد الرياضي البيضاوي، متابعة المباراة التي ستجمع بين الفريقين، غدا الأحد، من مدرجات ملعب 18 نونبر بالخميسات، بعدما قررت السلطات المحلية بالمدينة، خوض اللقاء بدون جمهور.

ويأتي هذا القرار، في ظل عدم اكتمال أشغال بناء السور المحيط بالملعب المذكور، وهو ما قد يهدد سلامة الجمهور الذي كان سيتابع هذه المواجهة، خاصة وأن ملعب 18 نونبر مازال محاطا بالحجارة، علما أن سقوط هذا السور كان قبل شهر تقريبا.

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وأخطرت المصالح الأمنية بمدينة الخميسات نظيرتها بالدار البيضاء، بعدم السماح لجمهور “الطاس” بالتنقل رفقة فريقه، لحضور هذه المواجهة التي تندرج ضمن لقاءات الأسبوع السادس عشر من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

يذكر أن اتحاد الخميسات يحتل الرتبة الخامسة في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، مناصفة مع الوداد الفاسي، متقدما بفارق 6 نقاط عن “الطاس” صاحب المركز الثالث عشر.