مقتل مغربي يعمل ميكانيكيا في قصف نفذه حفتر على جنوب العاصمة الليبية طرابلس -صور

أسفرت قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أحياء طرابلس، السبت، عن مقتل مواطن مغربي وإصابة 4 مواطنين ومستشفى وتغيير مسار طائرة مدنية قبل الهبوط في مطار معتيقة.

يأتي ذلك في سياق مواصلة ميليشيات حفتر خروقاتها لوقف اتفاق النار الموقع في 12 يناير الجاري.

وقالت صفحة “عملية بركان الغضب”، التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” عبر “فيسبوك”، إن مواطنا مغربيا اسمه عبد الحق لقي حتفه فيما أصيب 3 مواطنين إثر إصابتهم بقذيفة غراد أطلقتها قوات حفتر.

وأوضحت أن الحادثة وقعت بعد أداء عبد الحق صلاة المغرب، ولدى خروجه من مسجد القمبري المجاور لمطار معيتيقة في طرابلس. ولفتت إلى أن عبد الحق يعمل فني ميكانيكي، وهو من سكان منطقة “شرفة الملاحة” بالعاصمة الليبية لأكثر من عشرين عاما. وأفادت بأن المصابين الثلاثة في الهجوم نُقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون الكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.

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وفي خرق آخر لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت قذيفة عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر مستشفى الصفوة بمنطقة الهضبة القاسي في طرابلس، مساء اليوم؛ ما أسفر عن جرح مواطنين اثنين يعملان بالمستشفى، حسب صفحة “عملية بركان الغضب”.

وأوضحت الصفحة أن المصابين نُقلا إلى مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم لتلقي العلاج كذلك، اضطرت طائرة مدنية تابعة لطيران “الخطوط الجوية الإفريقية” الليبية إلى تغيير مسارها في اللحظات الأخيرة قبل الهبوط في مطار معتيقة؛ بسبب القصف العشوائي بصواريخ غراد أطلقتها ميليشيات حفتر، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن الطائرة اضطرت إلى تغيير مسارها عندما تساقطت صواريخ غراد على منطقة عرادة والمناطق المحيطة بمطار معتيقة.