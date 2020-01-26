أكثر من 120 مهاجرا عالقون في عرض البحر ومهددون بالغرق قبالة السواحل الإيطالية

قالت منصة ألارم فون المستقلة إن أكثر من 120 شخصًا معرضون لخطر الغرق بالقرب من جزيرة مالطا في البحر الأبيض المتوسط. وكتبت المنصة على حسابها في تويتر “تلقينا إنذار من قاربين في خطر في منطقة سار المالطية قبل قليل، هناك 80 شخصًا على متن قارب نفذ منه الوقود و46 آخرون على متن قارب آخر.

كما أعلنت منصة الإنذار أنها أبلغت السلطات للقيام بعملية إنقاذ ضرورية لأن الأمر مستعجل.

وفي وقت سابق من يوم السبت أنقذت السفينة الانسانية “ألان كردي” السبت 78 شخصا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنته منظمة “سي آي” غير الحكومية الألمانية. وتمكنت السفينة التابعة للمنظمة التي “تم الاتصال بها بشكل طارىء” في أول الأمر من انقاذ 62 شخصا بينهم 8 نساء و7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.

ثم تلقت بلاغا ثانيا من سفنية شحن، وأنقذت 16 شخصا من بينهم ثلاثة أشخاص كانوا يعانون “حالة اجتفاف خطرة” على متن مركب “غير قادر على الابحار”، وفق المصدر ذاته. وواجهت سفينة الإنقاذ صعوبات مضايقات كثيرة من بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين أمروا السفينة الإنسانية بالابتعاد.

وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان أن “ما يسمى بحرس السواحل الليبيين يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية”. ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم