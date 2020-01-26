شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بتوفير الحماية للشعب العراقي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت "بلاسخارت"، في بيان، إن"عدم المساءلة والتردد لا يرتقيان إلى آمال العراقيين التي عبروا عنها بشجاعة على مدى أربعة أشهر حتى الآن".
وأضافت" بلاسخارت": "فيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع، ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل، مؤكدة أنه يجب أن يلقى الشعب الخدمة والحماية، وليس الاضطهاد بالعنف".
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