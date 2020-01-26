شكرا لقرائتكم سيناتور جمهوري: الديمقراطيون فبركوا معلومات ضد ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن السيناتور ريك سكوت من فريق دفاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب: "الديمقراطيون قدموا معلومات مفبركة ضد الرئيس"، لافتاً إلى أن "الرئيس لم يقم بعرقلة العدالة أو أي خرق للدستور".

كما أشار سكوت، السبت، إلى أن "هدف الديمقراطيين مساعدة جون بايدن للترشح للرئاسة".

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من جهته، أعلن السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أن الدفاع عن ترمب سوف يركز على الوقائع الموضوعية لقضية العزل.

وقال كروز: "الشعب الأميركي سوف يستمع إلى الحقيقة وسيتم تبرئة الرئيس ترمب".

إلى ذلك أضاف: "اليوم هو الأخير للاستماع لآدم شيف وبيلوسي بعد إجراءاتهم المزيفة ضد ترمب".