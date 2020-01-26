المصريون يهزمون دعاة الفوضى.. الهارب محمد علي يعلن إغلاق صفحته واعتزاله العمل السياسي

أعلن الممثل المقاول الهارب محمد علي اعتزاله العمل السياسي وإغلاق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد فشل دعوته للتظاهر في ذكرى 25 يناير.

ونشر محمد علي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" يعلن فيه اعتزاله العمل السياسي وإغلاق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

وأحبط المصريون اليوم، السبت، الدعوة التي أطلقها محمد علي للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

وقدم المصريون للإرهابيين درساً في منتهي القسوة، حيث أحبطوا كافة الدعوات للتظاهر ضد الدولة المصرية، متمسكين بالأمن والاستقرار والنهضة التي تعيشها مصر حالياً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتاعي صورة للمثل والمقاول الهارب محمد علي وهو في أحد المستشفيات، وذلك بعد فشل دعوته للتظاهر ضد الدولة المصرية اليوم في ذكرى ثورة 25 يناير.

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وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم السبت من برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، صورة لمحمد على وهو في أحد المستشفيات.

وعلّق موسى على الصور قائلاً: "الخاين العميل متحملش الضربة دخل المستشفي وهيجيبوا دكتور بيطري يكشف عليه".

وأضاف الإعلامي أن مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع يجب أن يقوم بالكشف على محمد علي بعد إصابته بصدمة ونقله إلى المستشفى على إثرها، مشيراً إلى أن المقاول الهارب تلقي تمويلاً قدره 50 مليون دولار لإحداث بلبلة في الشارع المصري.

ودعا موسى المقاول الهارب محمد علي إلى الانتحار بسبب فشله في دعوته للتظاهر، حيث قال: "أنا قلت لك روح انتحر ودلوقتي بقولك البس طرحة زي محمد بديع".

وأكد الإعلامي أن من يتآمر أو يشكك في جيش بلده خائن بمعني الكلمة.

ووجه حديثه للشباب المصري، حيث قال: "لا تسمحوا لأحد أن يتحدث عن الجيش المصري البطل بأي سوء لانه جيش الشعب المصري وليس جيش الرئيس أو اي أحد".