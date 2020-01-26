السيناتور كروز: الشعب الأميركي سوف يستمع إلى الحقيقة وسيتم تبرئة ترامب

أشار السيناتور الأميركي تيد كروز إلى أن "الدفاع عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يركز على الوقائع الموضوعية لقضية العزل"، لافتا الى أن "الشعب الأميركي سوف يستمع إلى الحقيقة وسيتم تبرئة ترامب".
وراى كروز أن "الديمقراطيين قدموا معلومات مفبركة ضد ترامب وهو لم يقم بعرقلة العدالة أو أي خرق للدستور".
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