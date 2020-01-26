شكرا لقرائتكم خبر عن محدش نزل.. تعليقات ساخرة من رواد "تويتر" بعد فشل دعوات المقاول الهارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد شبكة تويتر التعليقات الساخرة على فشل دعوة المقاول الهارب محمد على بالتظاهر فى 25 يناير، وذلك عبر هاشتاج #محدش_نزل حيث كان بين الوسوم المتصدرة لتعليقات الزوار على الشبكة فى مصر، واتفق الجميع على فشل دعوات الحشد، وإفلاس المقاول الهارب وأعضاء الإخوان.

قالت واحدة من النشطاء:"يا محماااااا رود علي الست ???????? #محدش_نزل"

وسخر تعليق أخر من تميم حاكم قطر حيث قال: "يحنن.. يا سمو أمير جطر هو انت فلوسك حرام ولا اية ؟؟ عمال تصرفها علي خرفانك في تركيا و قطر سبع سنين و مافيش نتيجة زي النهاردة #محدش_نزل روح اصرفهم علي الفقراء و المحتاجين علي الاقل يدعوا لك دعوة تخفف عنك كل الدم و الفتنة الي انت كنت السبب فيهم".

وقال تعليق ساخر آخر: "#محدش_نزل

ماحدش شاف الثورة يا عيال !!؟

طب يا ولاد مافيش حد سمع حاجة عن "محمااا على" قائد الثورة !؟

طب أى حاجة طااااه .. علشان بس الجزيرة والشرق ومكملين مايطلعش شكلهم وحش"

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وروت واحدة من المعلقين تفاصيل يومها فى ذكرى 25 يناير، حيث قالت:

صحيت فطرت وروقت وغسلت ونشرت وروحت الآزهر أجيب هديه لعيد ميلاد اختي الكبيره

الطريق اللي باخده ف ساعه اخدته ف 25دقيقه ورجعت وعملت محشي كرنب وصينية فراخ وصبعت كيلو كفته جملي وحمرتها وعملت أم علي واتغدينا ولحد دلوقتي #محدش_نزل!????

هو سيستم الثوره وقع والا ايه؟????

بس إيه رآيكم بالهديه"

وأشارت واحدة من المعلقين إلى تكرار فشل دعوات الحشد فى ذكرى 25 يناير، حيث قالت: "في 2018 زي النهاردة كان هاشتج #محدش_نزل متصدر تويتر ، وفي 2019 تصدر تويتر هاشتاج #برضو_محدش_نزل .. السنه دي عاوزين نطلق هاشتاج #والختمة_محدش_نزل"

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