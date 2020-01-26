شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة الإرهاب الدولى: قنوات الإخوان مستنقع أكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولى، إن قنوات الإخوان التي تبث هدفها الرئيسي هو بث الأكاذيب والشائعات لاستهداف الدولة المصرية، ونشر الفوضى والدعوة للعنف في البلاد، فكل دعواتهم ما هي إلا لاستهداف الدولة ومؤسساتها، لافتا أن الشعب المصري، فضح أكاذيبهم ويعلم مخططاتهم الإرهابية التي تهدف إلى إسقاط البلاد .

وأضاف الخبير في مكافحة الإرهاب الدولى في تصريح لـ"الخليج 365" أن جماعة الإخوان والتمويلات التي تحصل عليها من قطر وتركيا، من أجل إحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري، وتهديد أمن واستقرار البلاد، فكلها مخططات تقودها قطر وتركيا وتحالف الشر للإضرار بالدولة المصرية، ولكن كل ما يسعون له سيسقط بقوة الشعب المصري والجيش والشرطة.

وتابع اللواء رضا يعقوب، أن قنوات الإخوان ما هي إلا مستنقع لنشر الفتن والأكاذيب المستمرة، ولجانهم الإلكترونية تعمل على اسخدام مواقع التواصل لنشر هذه الأكاذيب المستمرة التي تستهدف المواطن من أجل التأثير عليه ونشر حالة الإحباط الداخلي في البلاد .

هذا فيما قال المقاول الهارب محمد على: "قررت اعتزال العمل فى السياسية، وسأتوجه للعمل فى البيزنيس"- كون الشعب المصرى خزله اليوم حسب زعمه، وقرر المقاول الهارب إغلاق صفحته التى كان يروج من خلالها الشائعات خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سأغلق الصحفة الساعة الـ12 بالليل وهفتح صفحة جديدة للبيزنيس".

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وأضاف خلال فيديو بثه عبر صفحته التحريضية، أنه شعر بالخذلان اليوم بعدما وجد الشعب المصرى يقف إلى جوار دولته ومؤسساته وعلى رأسهم المؤسسة الشرطية، التى يواكب اليوم 25 يناير من كل عام عيدها، وتابع: "غلطت.. أنا مش هتكلم تانى فى السياسية والإجابة وصلت ليا النهاردة".

وعرض المقاول الهارب، فيديو للإعلامى أحمد موسى، وهو يتهكم عليه، وعلى دعوته التحريضية، وعلق عليه قائلاً: "طالما الشعب راضى وموافق فأنا لا استطيع التعليق".