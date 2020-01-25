عصبة الأبطال.. الرجاء يعود بتعادل ثمين من ميدان الترجي ويتأهل لدور الربع

تأهل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بشكل رسمي، لربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية ، بعد عاد بنقطة التعادل من ميدان الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب “رادس”، برسم الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وظهر الفريق الأخضر بمستوى متواضع في الجولة الأولى، التي تراجع فيها بشكل كامل للخلف مانحا الفرصة والمساحات للفريق التونسي، الذي استغل هذه المعطيات ووصل لمرمى أنس الزنيتي، في الدقيقة 30، منهيا النصف الأول لصالحه بهدف دون رد.

ردة فعل الفريق الأخضر لم تتأخر كثيرا في الجولة الثانية، وأدرك التعادل في الدقيقة 49 من تسديدة قوية لفابريس نغا، غالطت الحارس التونسي.

وأمام تواضع رد الفعل التونسي، بدأ الرجاء يتقدم للأمام، لإضافة ثاني الأهداف، وهو ما سيحققه فعلا بواسطة المدافع بدر بانون، في الدقيقة 69.

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وفي الوقت الذي أصبح الرجاء هو المبادر والمتحكم، أقدم المدرب جمال السلامي على تغييرين اثنين، أخرك فيهما مهاجما ولاعب خط وسط، وأدخل مدافعين، ما منح المساحة الكافية للترجي في خط الوسط للسيطرة، وسرعان ما عدل النتيجة في الدقيقة 80، بواسطة البديل فادي بن شوك.

وتحول ضغط اللقاء في اتجاه مرمى الزنيتي. غير أن الترجي لم يفلح في تسجيل هدف الانتصار، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبالتالي ضمان الرجاء التأهل كثاني للمجموعة، بينما ضمن الفريق التونسي صدارتها.