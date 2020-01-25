الاثنين.. أول أيام جمادى الثانية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1441 هـ هو يوم الاثنين 27 يناير 2020 م. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1441 هـ بعد مغرب يوم السبت 29 جمادى الأولى 1441 ه موافق 25 يناير 2020 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

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