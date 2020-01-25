طيران الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، غارات على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزّة. وأفادت الأنباء الأولية أن المقاتلات الحربية أطلقت صاروخ إنذار وتلاه صاروخين استهدفا الموقع. وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مواقع لحركة حماس تشمل ورشات تصنيع أسلحة. Advertisements وذكرت القناة 13 الإسرائيليّة، أنه "هناك قصف في قطاع غزة من المقاتلات الحربيّة بسبب استمرار إطلاق البالونات المشتعلة". وخلال الأسابيع الماضية أطلق عدد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الواقعة في نطاق ما يسمى بـ"غلاف غزة"، المتاخم للسياج الأمني الفاصل شرق القطاع. بالونات عثر عليها اليوم ويأتي استئناف إطلاق البالونات تجاه البلدات الإسرائيلية بعد توقف لشهور، احتجاجا من قبل شبان فلسطينيين على التسويف والمماطلة الإسرائيلية إزاء تنفيذ تسهيلات تم التوصل إليها برعاية مصرية لتخفيف الحصار.

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