مواجهات وإصابات بمخيم العروب واعتداءات للمستوطنين في نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب العديد من الشبان في حالات اختناق جراء قنابل الغاز المدمع التي أطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت مساء اليوم السبت، في مخيم العروب قضاء الخليل، فيما بلغ عن إصابات لمواطنين باعتداءات للمستوطنين قضاء نابلس.

في مخيم العروب، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الشبان وأهالي المخيم ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز، عولجوا على إثرها ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم، الصحافي في صوت فلسطين ثائر الشريف، واعتدت على عائلته بغاز الفلفل واقتادته إلى جهة غير معلومة.

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أما في محافظة نابلس، أصيب مواطنان بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة مساء اليوم السبت، عقب الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين في بلدة الساوية.

ووفقا لرئيس مجلس قروي الساوية مراد أبو راس، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن عبد الجواد محمد حامد خليل (62 عاما) ونجله نزار، واعتدوا عليهما بالضرب، ونقلا إلى المستشفى.

ويعاني المواطن عبد الجواد ي من جروح خطيرة، إثر إصابته في الرأس جراء استهدافه من مستوطني "مستوطنة رحاليم" بالحجارة والعصي.

يذكر أن المواطنين كانا يعملان بأرضهما في منطقة تسمى "حرايق ريان" بالقرية، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر.