الاحتلال يستأنف على قرار الحكم الصادر ضد والدة الشهيد نعالوه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" صباح يوم الأحد، في الاستئناف المقدم من قبل النيابة العسكرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحكم الصادر ضد الأسيرة وفاء نعالوه والدة الشهيد أشرف نعالوه،

يشار إلى أن الأسيرة نعالوه (46 عاما) من سكان ضاحية شويكة في طولكرم، اعتقلتها قوات الاحتلال في 17تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، مع نجلها أمجد نعالوة وابنتها فيروز.

وأدانت المحكمة العسكرية والدة الشهيد نعالوة، بـ"عدم منع ابنها من تنفيذ العملية".

وزعمت المحكمة أن "وفاء سمعت ابنها يطلق النار في منطقة قريبة من بيتهم، في أيلول/ سبتمبر عام 2018، وشاهدته يمسك حقيبة. أخبرها ابنها أن لديه سلاحًا، لكنه كان سيبيعه. بعد أسبوعين، أخبرها أنه يعتزم تنفيذ عملية وحذرها من أن الجيش سجري عمليات تفتيش في منزلهم".

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يذكر أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أصدرت حكما بالسجن لمدة عام على أمجد نعالوة، شقيق الشهيد أشرف نعالوة، منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية "بركان" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى السجن لمدة عام إضافي مع وقف التنفيذ.

وأعدمت قوات الاحتلال، أشرف نعالوة خلال عملية عسكرية خاصة في مخيم عسكر بمدينة نابلس، وذلك بعد نحو شهرين من المطاردة.

وتنسب قوات الاحتلال للشهيد نعالوة، المسؤولية عن تنفيذ عملية إطلاق نار، في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، قرب مستوطنة "أريئيل"، المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأدت لمقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة.

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