القدس - بواسطة محمد عز العرب - وزع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، 30 منحة جديدة لدراسة الدكتوراة في الأردن، وهي المنح التي يوزعها الحزب للسنة الثامنة عشر على التوالي.
وأقيم حفل توزيع المنح في مدينة الناصرة في مقر حزب التجمع، وذلك بحضور قيادة ونواب الحزب، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الحاصلين على المنح.
وتشمل المنح، دراسة أكاديمية كاملة لشهادة الدكتوراة في جامعات الأردن، ويأتي توزيعها في إطار المكرمة الأردنية الموجهة لعرب الداخل، وجهود حزب التجمع لدعم الطلاب العرب وتحفيزهم للتوجه للدراسة الأكاديمية المتقدمة.
وشدد التجمع على أهمية دعم الطلاب العرب في مسيرتهم الأكاديمية، وأكد أن دعمهم هو من أولويات الحزب، ويأتي من منطلق الإيمان الراسخ بالعلم والوعي كوسائل أساسية للتطور الاجتماعي والإنساني.
كانت هذه تفاصيل خبر التجمع يوزع عشرات المنح للدراسة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.