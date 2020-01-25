اخبار العالم

التجمع يوزع عشرات المنح للدراسة في الأردن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وزع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، 30 منحة جديدة لدراسة الدكتوراة في الأردن، وهي المنح التي يوزعها الحزب للسنة الثامنة عشر على التوالي.

وأقيم حفل توزيع المنح في مدينة الناصرة في مقر حزب التجمع، وذلك بحضور قيادة ونواب الحزب، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الحاصلين على المنح.

وتشمل المنح، دراسة أكاديمية كاملة لشهادة الدكتوراة في جامعات الأردن، ويأتي توزيعها في إطار المكرمة الأردنية الموجهة لعرب الداخل، وجهود حزب التجمع لدعم الطلاب العرب وتحفيزهم للتوجه للدراسة الأكاديمية المتقدمة.

وشدد التجمع على أهمية دعم الطلاب العرب في مسيرتهم الأكاديمية، وأكد أن دعمهم هو من أولويات الحزب، ويأتي من منطلق الإيمان الراسخ بالعلم والوعي كوسائل أساسية للتطور الاجتماعي والإنساني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجمع يوزع عشرات المنح للدراسة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا