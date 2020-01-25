التجمع يوزع عشرات المنح للدراسة في الأردن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وزع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، 30 منحة جديدة لدراسة الدكتوراة في الأردن، وهي المنح التي يوزعها الحزب للسنة الثامنة عشر على التوالي.

وأقيم حفل توزيع المنح في مدينة الناصرة في مقر حزب التجمع، وذلك بحضور قيادة ونواب الحزب، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الحاصلين على المنح.

وتشمل المنح، دراسة أكاديمية كاملة لشهادة الدكتوراة في جامعات الأردن، ويأتي توزيعها في إطار المكرمة الأردنية الموجهة لعرب الداخل، وجهود حزب التجمع لدعم الطلاب العرب وتحفيزهم للتوجه للدراسة الأكاديمية المتقدمة.

وشدد التجمع على أهمية دعم الطلاب العرب في مسيرتهم الأكاديمية، وأكد أن دعمهم هو من أولويات الحزب، ويأتي من منطلق الإيمان الراسخ بالعلم والوعي كوسائل أساسية للتطور الاجتماعي والإنساني.