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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تناشد القادمين من الصين التبليغ عن أية أعراض مرضية والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
ناشدت وزارة الصحة السعودية القادمين من الصين التبليغ الفوري عن ظهور أية أعراض، تحسبا للإصابة بمرض كورونا
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا" المستجد في جنوب الصين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وقالت الهيئة في بيان: "اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.
هذه التدابير جاءت منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة خصوصا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها"
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