اخبار العالم

الصين توقف الرحلات السياحية لمنع انتشار «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توقف الرحلات السياحية لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها اعتبارا من 27 يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف تقرير التلفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة.

وبدأت أمس عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين توقف الرحلات السياحية لمنع انتشار «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا