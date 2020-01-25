شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توقف الرحلات السياحية لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها اعتبارا من 27 يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف تقرير التلفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة.

وبدأت أمس عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.