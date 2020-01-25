شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توقف الرحلات السياحية لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف تقرير التلفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة.
وبدأت أمس عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.
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