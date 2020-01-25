شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تكشف حقيقة «فك الارتباط» مع الضفة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الخارجية الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ستتعامل مع الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ "صفقة القرن" وفقا للثوابت الأردنية، وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.
وأضاف خلال لقاء صحفي أن الأردن لم تطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية. ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية.
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