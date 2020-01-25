محامو ترامب يبدأون في تقديم دفوعاتهم بقضية العزل

في السياسة 26 يناير,2020 نسخة للطباعة

فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات من الألومنيوم والصلب

واشنطن ـ وكالات: بدأ الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم دفوعاته في قضية عزل الرئيس بمجلس الشيوخ. وسيتم منح المحامين 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام لتقديم دفوعاتهم ، رغم أنهم لم يعلنوا ما إذا كانوا سيستغرقون كل هذا الوقت، وذلك بحسب وكالة أنباء بلومبرج. واختتم مدراء مجلس النواب الأميركي المنتدبين في جلسات مجلس الشيوخ مرافعاتهم الماراثونية الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعلى مدى ثلاثة أيام، عرض مدراء مجلس النواب المنتدبين قضيتهم من أجل عزل ترامب من منصبه. وقال الديمقراطيون إن ترامب حجب مساعدات عسكرية وعلق اجتماعا في البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، لتعزيز احتمالات إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وأضافوا أن ترامب استخدم بعد ذلك سلطته الرئاسية لعرقلة تحقيق الكونجرس في هذه الواقعة.ويرى الديمقراطيون أن عزل ترامب بسبب قضية أوكرانيا ضروري لحماية ديمقراطية اميركا ، بينما انتقد الجمهوريون هذه الخطوة واعتبروها محاولة حزبية لإبطال فوز الرئيس في انتخابات 2016 . وبينما استخدم الديمقراطيون تقريبا الـ24 ساعة المخصصة لمرافعاتهم الافتتاحية على مدى ثلاثة أيام، يبدو أن فريق الدفاع عن الرئيس سيعمل بشكل أسرع.

على صعيد أخر، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على منتجات مصنعة جزئيا من الألومنيوم والصلب، حسبما ذكر البيت الأبيض مساء امس الاول. وقال ترامب إن واردات محددة لمنتجات مشتقة من الألومنيوم ستخضع لرسوم إضافية قدرها 10%، كما ستخضع واردات محددة لمنتجات مشتقة من الصلب لرسوم إضافية قدرها 25%. وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الثامن من فبراير المقبل.وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن القرار يستثني كلا من الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك من الرسوم الإضافية المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الألومنيوم. كما استثنى القرار الدول السابق ذكرها علاوة على كوريا الجنوبية فيما يخص المنتجات المشتقة من الصلب.