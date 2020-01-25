النجف: ليس بنية الحكومة المحلية فك التظاهرات في ساحة الصدرين

أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، السبت، ان الحكومة المحلية لا تفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام في المحافظة، فيما اشار الى ان القوات الامنية لم تستخدم القوة بذلك مطلقا.

وقال الياسري في بيان تلقت السومرية نيوزن نسخة منه "اننا حريصون على سلامة المتظاهرين من خلال حمايتهم داخل الساحة المقررة للاعتصام والتظاهر السلمي الذي كفله الدستور وهذا ما لمسه المتظاهرون طيلة الفترة السابقة"، مبينا ان "هناك تنسيق عالي بين القوات الامنية والمتظاهرين فضلا عن أيصال صوتهم الى الحكومة الاتحادية واصحاب القرار في بغداد".

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وتابع انه "ليس بنية الحكومة المحلية فك التظاهرات في ساحة الصدرين وليس هناك اي قوة تستخدم لذلك و وجهنا الجهات الامنية بذلك".

واضاف ان "كل متظاهر يعتبر امانة في اعناق الحكومة المحلية والقوات الأمنية"، داعياً المتظاهرين الى "الالتزام بالتظاهر السلمي وعدم التجاوز على النظام والقانون والمصالح العامة والخاصة والتعاون مع المؤسسات الامنية والخدمية وان يكونو متواجدين ضمن المنطقة المخصصة في ساحة الصدرين فقط وعدم الخروج خارج ساحة التظاهر لضمان سلامتهم وحمايتهم".