هزة ارضية جديدة تضرب تركيا

افادت وسائل اعلام تركية، السبت، بان هزة ارضية جديدة ضربت تركيا. وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا". واضافت انه "لم تعرف حجم الخسائر التي سببتها الهزة".

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