المقاول المصري الهارب يعترف بفشل دعوته للتظاهر ويعتزل السياسة

أعلن المقاول المصري الهارب محمد علي اعتزاله السياسة وعودته للفن والبيزنس، بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكرى 25 يناير.

وخرج المقاول الهارب في فيديو لايف على صفحته عبر فيسبوك ليؤكد أنه لم يستجب أي شخص لدعوته للتظاهر، معلناً اعتذاره للمصريين، قائلاً: "وارد جداً أكون غلطان وأنتو صح".

وقال محمد علي خلال الفيديو: "الجيم انتهى معاكو بعدما حكم الشعب، وقرر عدم النزول للتظاهر".

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وأضاف المقاول الهارب: "أنا بعتذر للشعب المصري الإجابة عليا النهارده ظهرت"، واختتم الفيديو معلناً إغلاق صفحته على فيسبوك الساعة 12 مساء، واعتزاله السياسة، وأن صفحته الجديدة ستكون عن الفن والبيزنس.

وفشلت آلة التخريب الإخوانية بمصر في تحقيق مآربها بنشر دعاوى الفوضى والتخريب في ربوع البلاد، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري.

وعلى مدار ست سنوات لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي.

وبالتزامن مع ذكرى أحداث الخامس والعشرين من يناير، سعت الجماعة الإرهابية بكل قوة لاستعادة أجواء الفوضى لخدمة مصالحها والضغط على المصريين، أملاً في العودة.