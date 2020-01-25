فضائح أردوغان وتجسس الغنوشي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 25 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: لهيب الغضب وسوط قمع مليشيات إيران يشعلان البصرة، و"المقاتلين السوريين".. كتاب يفضح خطط أردوغان في ليبيا، ووثائق برلمانية ألمانية تحذر من خطر حزب هللا على أمن البلاد، ومحامي البيت الأبيض بـ"الشيوخ": ترامب لم يرتكب أي خطأ، وحزب تونسي يقاضي الغنوشي بتهمة "التجسس"، وكاتب تركي يحمّل أردوغان مسؤولية خسائر الزلزال: تجاهل التحذيرات.

كما تتابعون أيضاً في السياسة: الرئيس الصيني يجتمع بالمكتب السياسي لمواجهة "كورونا"، ودعوات فلسطينية للوحدة قبل ساعات من نشر البيت الأبيض لـ"صفقة القرن"، السودان.. 7 مسارات متعرجة للتفاوض حول السلام الشامل.

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وفي الاقتصاد تتطالعون: ترامب يفرض رسوما جمركية "عالمية" جديدة.. ويستثني 5 دول، والإعفاء الضريبي أو الانسحاب.. بريطانيا أمام مقصلة البنوك.

وإلى الملاعب تجدون: مينامينو لاعب ليفربول الجديد يتمنى رد الجميل لكلوب.

وفي الفن تقرأون: "الأيرلندي" ثاني أفلام "نتفليكس" على أسطوانات "بلو راي".

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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