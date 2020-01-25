غارة إسرائيلية تستهدف موقعا لحركة الجهاد جنوبي غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية، مساء السبت، موقعا لحركة الجهاد، جنوب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وقال مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية": إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخًا تجاه موقع فجر التابع لسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد شمال خانيونس، وبعد عدة دقائق عاودت طائرات الاحتلال قصف الموقع بصاروخين، حيث سمع دوي انفجارين كبيرين بالمنطقة.

وهذه المرة الثالثة التي تشن فيها إسرائيل، غارات على قطاع غزة.

وجاء القصف مفاجئا، إذ لم يسجل إطلاق عمليات صواريخ من القطاع، فيما سجلت في ساعات المساء إطلاق بالونات محملة بشعل وأجسام متفجرة تجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.