نقل جثامين 3 أمريكيين لقوا مصرعهم فى حرائق الغابات بأستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365

غادرت طائرة تقل جثامين 3 من قوات مكافحة الحرائق الأمريكية، الأراضى الأسترالية، اليوم السبت، والذين لقوا



مصرعهم مؤخرا خلال مشاركتهم فى السيطرة على حرائق الغابات غير المسبوقة فى استراليا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الضحايا الثلاثة كانوا على متن طائرة من طراز

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"هيروكليز سى 130" عندما تحطمت أمس الأول الخميس، جنوب ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية بعد إسقاط

حمولتها الكاملة من المياه فوق منطقة مازالت مشتعلة بالنيران حتى الآن، ما أدى إلى مصرع قائد الطائرة ومساعده

وأحد المهندسين.

وكانت حرائق الغابات غير المسبوقة فى أستراليا قد أسفرت، منذ اندلاعها فى شهر سبتمبر الماضي، عن مصرع

33 شخصا، وتدمير أكثر من 3000 منزل، فضلا عن اشتعال النيران فى أكثر من 10 ملايين هيكتار من الغابات.